Погода на день в Новосибирске: 20 ноября будет небольшой снег

СЕГОДНЯ 03:51 2018-11-20T03:51:32+03:00

Сегодня в городе будет до минус 7 градусов и небольшой снег. Фото: Влад КОМЯКОВ

Изменить размер текста: A A

Сегодня в городе будет до минус 7 градусов и небольшой снег.

— Во вторник, 20 ноября в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью и днем местами небольшой снег, слабая метель, при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Температура днем будет минус 5-7 градусов, к ночи опустится до минус 11-13 градусов, — сообщается на сайте новосибирского Гидрометцентра.- Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, слабые метели, по северо-западу местами умеренный, при прояснениях изморозь, туманы. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Дневная температура будет в пределах минус 3-8 градусов, ночная около минус 9-14 градусов, местами заморозки до минус 24 градусов.

«Яндекс.Погода обещает новосибирцам небольшой снег. Температура днем и ночью будет минус 6 градусов. В последующие дни в Новосибирске еще потеплеет, дневная температура опустится до 0 градусов.