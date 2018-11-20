2018-11-20T03:51:32+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 20 ноября будет небольшой снег

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 20 сентября
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе будет до минус 7 градусов и небольшой снег.Сегодня в городе будет до минус 7 градусов и небольшой снег.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет до минус 7 градусов и небольшой снег.

— Во вторник, 20 ноября в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью и днем местами небольшой снег, слабая метель, при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Температура днем будет минус 5-7 градусов, к ночи опустится до минус 11-13 градусов, — сообщается на сайте новосибирского Гидрометцентра.- Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, слабые метели, по северо-западу местами умеренный, при прояснениях изморозь, туманы. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Дневная температура будет в пределах минус 3-8 градусов, ночная около минус 9-14 градусов, местами заморозки до минус 24 градусов.

«Яндекс.Погода обещает новосибирцам небольшой снег. Температура днем и ночью будет минус 6 градусов. В последующие дни в Новосибирске еще потеплеет, дневная температура опустится до 0 градусов.

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