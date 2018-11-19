2018-11-19T20:39:44+03:00
Общество

«Делай, как я»: в Новосибирске выберут самых творческих подростков-патриотов

В столице Сибири наградят победителей двух соревнований
Татьяна СОЛОВОВА
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Подростки из военно-патриотических клубов поборются за победу в конкурсеПодростки из военно-патриотических клубов поборются за победу в конкурсеФото: Татьяна СОЛОВОВА
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20 ноября в Новосибирске наградят победителей региональных этапов сразу двух всероссийских творческих соревнований. Первое из них - конкурс «Делай,как я» среди руководителей, педагогов и воспитанников клубов и общественных организаций патриотической направленности. Второй - молодежный общественный фестиваль «Я люблю тебя Россия». О том, как пройдет мероприятие, рассказал Максим Безбородов, сотрудник Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- В конкурсе «Делай, как я» сначала будет проведен очный финал среди претендентов: они выступят перед жюри со своей презентацией, рассказывающей об их деятельности и их организации. И уже по итогам этого выступления определят победителей и призеров в каждой из номинаций, - объяснил Максим Безбородов. - Кстати, презентации финалистов украсят их коллеги по другому конкурсу: лучшие исполнители фестиваля споют песни о России.

Победителям в подарок, помимо дипломов, достанутся денежные сертификаты на приобретение бытовой техники.

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