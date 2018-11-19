Резервы есть: Андрей Травников рекомендует усилить уборку города от снега

СЕГОДНЯ 15:27 2018-11-19T15:28:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава региона Андрей Травников считает, что Новосибирск не достаточно хорошо чистят от снега. Об этом он заявил во время еженедельного оперативного совещания. На недочеты попросили обратить внимание всех: и областные власти и муниципальные. Губернатор отметил, что жители города начали активно жаловаться на плохую уборку, количество звонков с жалобами растет буквально каждый день.

— Обращаю внимание на необходимость усиления работы по уборке снега и антигололедной обработке пешеходных маршрутов на улицах Новосибирска. Резервы есть, — считает Андрей Травников.

Глава региона также просит глав всех районов особенно внимательно следить за уборкой дорог, по которым проходят школьные маршруты.

За прошлые сутки в регионе работали более полутысячи различных уборочных машин, порядка пят тысяч километров обработано песко-соляной смесью.