2018-11-19T15:28:05+03:00
Общество

Резервы есть: Андрей Травников рекомендует усилить уборку города от снега

Такое заявление губернатор Новосибирской области сделал на еженедельном оперативном совещании
Екатерина КОМЯКОВА
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Андрей Травников считает, что в Новосибирске плохо чистят дороги. Фото: nso.ruАндрей Травников считает, что в Новосибирске плохо чистят дороги. Фото: nso.ru
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Глава региона Андрей Травников считает, что Новосибирск не достаточно хорошо чистят от снега. Об этом он заявил во время еженедельного оперативного совещания. На недочеты попросили обратить внимание всех: и областные власти и муниципальные. Губернатор отметил, что жители города начали активно жаловаться на плохую уборку, количество звонков с жалобами растет буквально каждый день.

— Обращаю внимание на необходимость усиления работы по уборке снега и антигололедной обработке пешеходных маршрутов на улицах Новосибирска. Резервы есть, — считает Андрей Травников.

Глава региона также просит глав всех районов особенно внимательно следить за уборкой дорог, по которым проходят школьные маршруты.

За прошлые сутки в регионе работали более полутысячи различных уборочных машин, порядка пят тысяч километров обработано песко-соляной смесью.

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