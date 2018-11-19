Резервы есть: Андрей Травников рекомендует усилить уборку города от снега
Глава региона Андрей Травников считает, что Новосибирск не достаточно хорошо чистят от снега. Об этом он заявил во время еженедельного оперативного совещания. На недочеты попросили обратить внимание всех: и областные власти и муниципальные. Губернатор отметил, что жители города начали активно жаловаться на плохую уборку, количество звонков с жалобами растет буквально каждый день.
— Обращаю внимание на необходимость усиления работы по уборке снега и антигололедной обработке пешеходных маршрутов на улицах Новосибирска. Резервы есть, — считает Андрей Травников.
Глава региона также просит глав всех районов особенно внимательно следить за уборкой дорог, по которым проходят школьные маршруты.
За прошлые сутки в регионе работали более полутысячи различных уборочных машин, порядка пят тысяч километров обработано песко-соляной смесью.