В Новосибирске осудили начальника филиала ДОСААФ России

СЕГОДНЯ 15:13 2018-11-19T15:14:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирской области зачитали приговор начальнику филиала ДОСААФ России Сергею Ткаченко. Он обвинялся в невыплате заработной платы подчиненным.

— Бывший начальник негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Искитимская техническая школа общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Сергей Ткаченко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», — рассказали в военном следственном отделе по Новосибирскому гарнизону.

Суд установил, что Ткаченко не доплатил 57 подчиненным зарплату за 2 месяца, общая сумма долга перед людьми составила 1400 000 рублей. При этом финансовых трудностей у школы не было.

Приговором мирового судьи мужчину признали виновным и оштрафовали на 80 тысяч рублей, долг работникам он также обязан выплатить.