Новосибирцам преклонного возраста предлагают заняться волонтерством

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-19T14:36:21+03:00

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«Серебряное» волонтерство называют и добровольческой деятельностью, и практикой активного долголетия. На данный момент в Новосибирской области уже запущен одноименный региональный центр, в нем люди в возрасте от 55 лет будут работать по нескольким направлениям: социальное, экологическое, спортивное, планируют выступать наставниками для молодежи, проводить профориентацию.

Запуск регионального центра «серебряного» волонтерства стал результатом победы Новосибирской области во Всероссийском конкурсе по поддержке данного направления в субъектах страны. Конкурс проводился Ассоциацией волонтерских центров и фондом «Память поколений».

— В задачи центра входит проведение информационной кампании по привлечению граждан старшего возраста для участия в добровольческой деятельности и реализации благотворительных программ, а также организация деятельности «серебряных» волонтеров на территории Новосибирской области, — сообщают в пресс-центре правительства Новосибирской области.

Сегодня число возрастных волонтеров в регионе составляет 65 человек, но в будущем их число должно увеличиться до 2000.