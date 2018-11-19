«Отчаянный дворник»: новосибирцев удивил храбрый мужчина с лопатой на краю крыши
Бесстрашный дворник, который чистит крыши многоэтажных домов на улице Татьяны Снежиной, рискуя своей жизнью, попал на видео, которое прислал очевидец в группу «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
— Очередной чудак, желающий получить адреналина на работе. Видимо за спиной у него парашют, — добавил автор видео Денис.
Автор видео также отмечает, что перила на крыше шатаются даже от ветра, а дворник при этом спокойно счищает снег с самого края крыши девятиэтажного дома.
Пользователи соцсетей также не остались равнодушными к увиденному. Вот что они думают о поступке дворника:
— Настоящий профессионал,- пишет один.
— Просто любит свою работу, чувствует каждый маневр, — поддерживает второй.
— Охота за премией Дарвина идет полным ходом, — добавляет третий.
— Парашют раскрыться не успеет с такой высоты! Привязан, наверное! — отмечает четвертый.
Отчаянный дворник..