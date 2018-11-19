2018-11-19T11:10:06+03:00
Общество

«Отчаянный дворник»: новосибирцев удивил храбрый мужчина с лопатой на краю крыши

Новосибирцев поразил своей храбростью дворник, счищающий снег с крыши девятиэтажки без страховки
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина с лопатой ходит по краю крыши 9-этажного дома. Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".Мужчина с лопатой ходит по краю крыши 9-этажного дома. Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".
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Бесстрашный дворник, который чистит крыши многоэтажных домов на улице Татьяны Снежиной, рискуя своей жизнью, попал на видео, которое прислал очевидец в группу «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

— Очередной чудак, желающий получить адреналина на работе. Видимо за спиной у него парашют, — добавил автор видео Денис.

Автор видео также отмечает, что перила на крыше шатаются даже от ветра, а дворник при этом спокойно счищает снег с самого края крыши девятиэтажного дома.

Пользователи соцсетей также не остались равнодушными к увиденному. Вот что они думают о поступке дворника:

— Настоящий профессионал,- пишет один.

— Просто любит свою работу, чувствует каждый маневр, — поддерживает второй.

— Охота за премией Дарвина идет полным ходом, — добавляет третий.

— Парашют раскрыться не успеет с такой высоты! Привязан, наверное! — отмечает четвертый.

Отчаянный дворник..

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