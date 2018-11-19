2018-11-19T10:41:45+03:00
Общество

«Здесь не должно быть какого-то культа»: коммунисты могут выдвинуть в мэры Новосибирска журналиста

Среди претендентов на пост мэра оказались Иван Конобеев и Андрей Жирнов
Надежда ЯРКОВА
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Коммунисты во главе с Анатолием Локтем обсудили кандидатов к предстоящим выборам мэра города.Коммунисты во главе с Анатолием Локтем обсудили кандидатов к предстоящим выборам мэра города.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске коммунисты подвели итоги работы за 4 года и избрали новое руководство. С докладом выступил первый секретарь обкома Анатолий Локоть. Коснулся и одной из главных тем — предстоящих в сентябре 2019 года выборов мэра Новосибирска. Лидер новосибирских коммунистов и действующий мэр города Анатолий Локоть предложил обсудить кандидатуры. Среди возможных кандидатов от КПРФ Локоть назвал заместителя председателя городского Совета Депутатов Рената Сулейманова, депутатов-коммунистов Ивана Конобеева, Андрея Жирнова, Романа Яковлева и своего заместителя Артема Скатова.

— Я назвал лишь несколько фамилий. И это мое мнение. Здесь не должно быть вкусовщины и какого-то культа — это не свойственно сегодняшней обстановке. Мы должны очень внимательно и подробно обсудить кандидатуры, причем не только с коммунистами. Решение должно приниматься осознано совместно с широкими кругами общественности, с избирателями города Новосибирска, — отметил во время обсуждений Анатолий Локоть.

По окончании, делегаты конференции тайным голосованием избрали новый состав областного комитета Новосибирского областного отделения КПРФ. Первым секретарем Обкома КПРФ снова стал Анатолий Локоть. Вторым секретарем Обкома КПРФ коммунисты избрали Рената Сулейманова, секретарями обкома — Владимира Карпова и Алексея Русакова.

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