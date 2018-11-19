2018-11-19T09:55:43+03:00
Происшествия

Страшная месть: женщина разыграла кражу «Макбука» и 6 миллионов рублей после ссоры с сожителем

Теперь женщина сама попала под подозрение и ей грозит статья за обман полицейских
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Женщина инсценировала ограбление после ссоры с сожителем. Фото: МВД по Новосибирской области.Женщина инсценировала ограбление после ссоры с сожителем. Фото: МВД по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

В Новосибирске женщина начала путаться в показаниях и сама попала под подозрение полиции.

— Сообщение о краже поступило в полицию 1 ноября. В квартиру дома по улице Выборной проник неизвестный и украл золотые изделия, «Макбук» и деньги- больше 6 миллионов рублей. С заявлением в полицию обратился хозяин квартиры. Он рассказал, что, когда они вместе с сожительницей пришли домой, дверь в квартире была открыта, а вещи разбросаны. Деньги и ценное имущество пропали. Было возбуждено уголовное дело по статье — кража, совершенная в особо крупном размере, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Однако, во время проверки, 33-летняя сожительница стала путаться в показаниях, из-за чего полицейские усомнились в их правдивости. В итоге женщина призналась, что сама инсценировала кражу.

— Она рассказала, что после ссоры с мужчиной решила ему отомстить, перепрятав золото, компьютер и деньги. После этого, она разбросала по комнатам вещи, и, оставив дверь открытой, ушла из квартиры. Когда женщина поняла, что попала под подозрение, она призналась в содеянном и показала, куда спрятала украденные деньги, золото и «Макбук», — добавили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье — заведомо ложное показание.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Здесь не должно быть какого-то культа»: коммунисты могут выдвинуть в мэры Новосибирска журналиста
Оставил без сценического костюма: полицейские поймали обокравшего молодую артистку новосибирца
Драка за потомство: в новосибирском зоопарке колобусы устроили бой за детеныша
Дочка Джи: новосибирская художница посвятила куклу одной из самых красивых актрис Южной Кореи
Смертельный выезд на «встречку»: под Новосибирском в ДТП один погиб и четверо в больницах
Пальцы в черепах: новосибирские таможенники нашли в посылках из Китая 14 «опасных» кастетов
Погода на день в Новосибирске: 19 ноября будет снег и минус 10 градусов
Гвоздь помешал: новосибирец пожаловался в мэрию на необычную скульптуру
«Вот это игра, а не танец белых лебедей»: хоккеисты «Сибири» обошли «Динамо» впервые за пять лет
Видео: белый медведь «спасает» любимую игрушку, скованную льдом
Русская Барби показала свою силиконовую грудь
Поругались: в Новосибирске женщина ударила своего мужа ножом в живот
В Бердске вторые сутки фекалиями топит остановку на улице Рогачева
Под Новосибирском столкнулись иномарка и «ГАЗель»: погибла маленькая девочка
«Бассейн на крыше»: в новосибирской новостройке затопило четыре этажа
Устроил драку после аварии: новосибирец на иномарке врезался в столб и избил пешехода
Погода в Новосибирске на день: 18 ноября будет минус 7 градусов
Председатель «Сибирского соглашения»: «Мы готовим решения для достижения конкретных результатов»
Памятнику Сталину — быть: бюст установят на территории обкома КПРФ
Врачи и логопеды рассказали, что делать, если у ребенка проблемы с речью
Ножницами в живот: сибиряк оказался в больнице после ссоры у магазина в Куйбышеве
Просунул голову в стул: трехлетний ребенок застрял между прутьями мебели
Повремените с зимним уловом: рыбаков попросили не выходить на тонкий лед
Бери палки и иди: в Новосибирске проходит фестиваль скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой