Страшная месть: женщина разыграла кражу «Макбука» и 6 миллионов рублей после ссоры с сожителем

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-19T09:55:43+03:00

Теперь женщина сама попала под подозрение и ей грозит статья за обман полицейских

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В Новосибирске женщина начала путаться в показаниях и сама попала под подозрение полиции.

— Сообщение о краже поступило в полицию 1 ноября. В квартиру дома по улице Выборной проник неизвестный и украл золотые изделия, «Макбук» и деньги- больше 6 миллионов рублей. С заявлением в полицию обратился хозяин квартиры. Он рассказал, что, когда они вместе с сожительницей пришли домой, дверь в квартире была открыта, а вещи разбросаны. Деньги и ценное имущество пропали. Было возбуждено уголовное дело по статье — кража, совершенная в особо крупном размере, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Однако, во время проверки, 33-летняя сожительница стала путаться в показаниях, из-за чего полицейские усомнились в их правдивости. В итоге женщина призналась, что сама инсценировала кражу.

— Она рассказала, что после ссоры с мужчиной решила ему отомстить, перепрятав золото, компьютер и деньги. После этого, она разбросала по комнатам вещи, и, оставив дверь открытой, ушла из квартиры. Когда женщина поняла, что попала под подозрение, она призналась в содеянном и показала, куда спрятала украденные деньги, золото и «Макбук», — добавили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье — заведомо ложное показание.