Оставил без сценического костюма: полицейские поймали обокравшего молодую артистку новосибирца
В Новосибирске транспортные полицейские поймали местного жителя, укравшего чемодан с танцевальными костюмами у 14-летней артистки с Алтая, которая ехала на выступление во Владимир.
— На вокзале Новосибирск- Главный к транспортным полицейским обратилась педагог Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи. Женщина сопровождала детский танцевальный коллектив на Всероссийской конкурс в город Владимир. Она рассказала о подозрительном мужчине, которого заметила в зале ожидания. Когда он уже пошел к выходу, она попросила своих подопечных проверить личные вещи и оказалось, что у 14-летней воспитанницы пропал чемодан, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по Новосибирской области.
Транспортные полицейские уточнили приметы подозреваемого и вскоре нашли похожего по описанию мужчину, выходящего с привокзальной площади. Отправившись за ним, полицейские увидели, как он зашел в одно из круглосуточных досуговых заведений. В туалетной комнате этого заведения он и был задержан.
— При помощи подручных средств он вскрыл чемодан, в котором находились концертные костюмы юной артистки. Сумму причиненного ущерба оценили почти в 25 тысяч рублей,- отметили в ведомстве.
Как выяснилось, задержанным оказался 47-летний житель Новосибирска, имеющий 13 судимостей за различные преступления. Летом 2018 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал очередное наказание за кражу.
— Возбуждено уголовное дело по статье — кража, совершенная с причинением значительного ущерба. Сейчас мужчина находится под стражей, — добавили в транспортной полиции.
Проводится дальнейшее расследование. Новосибирца проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
Кража чемодана с костюмами..