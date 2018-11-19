Оставил без сценического костюма: полицейские поймали обокравшего молодую артистку новосибирца

СЕГОДНЯ 09:09 2018-11-19T09:10:16+03:00

Новосибирец украл чемодан у подростка, а в нем оказались сценические костюмы. Стоп-кадр с видео УМ МВД России по СФО.

Инцидент произошел на вокзале Новосибирск-Главный, где проездом оказался танцевальный коллектив из Алтая

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В Новосибирске транспортные полицейские поймали местного жителя, укравшего чемодан с танцевальными костюмами у 14-летней артистки с Алтая, которая ехала на выступление во Владимир.

— На вокзале Новосибирск- Главный к транспортным полицейским обратилась педагог Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи. Женщина сопровождала детский танцевальный коллектив на Всероссийской конкурс в город Владимир. Она рассказала о подозрительном мужчине, которого заметила в зале ожидания. Когда он уже пошел к выходу, она попросила своих подопечных проверить личные вещи и оказалось, что у 14-летней воспитанницы пропал чемодан, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по Новосибирской области.

Транспортные полицейские уточнили приметы подозреваемого и вскоре нашли похожего по описанию мужчину, выходящего с привокзальной площади. Отправившись за ним, полицейские увидели, как он зашел в одно из круглосуточных досуговых заведений. В туалетной комнате этого заведения он и был задержан.

— При помощи подручных средств он вскрыл чемодан, в котором находились концертные костюмы юной артистки. Сумму причиненного ущерба оценили почти в 25 тысяч рублей,- отметили в ведомстве.

Как выяснилось, задержанным оказался 47-летний житель Новосибирска, имеющий 13 судимостей за различные преступления. Летом 2018 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал очередное наказание за кражу.

— Возбуждено уголовное дело по статье — кража, совершенная с причинением значительного ущерба. Сейчас мужчина находится под стражей, — добавили в транспортной полиции.

Проводится дальнейшее расследование. Новосибирца проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.