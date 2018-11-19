Драка за потомство: в новосибирском зоопарке колобусы устроили бой за детеныша

СЕГОДНЯ 08:06 2018-11-19T08:09:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Забавное видео сняла жительница Новосибирска в зоопарке в прошедшее воскресенье: на глазах у посетителей колобусы устроили драку за малыша.

— Борьба восточных колобусов за малыша, — так подписала свое почти шестиминутное видео посетительница зоопарка Анна Новикова.

Видео было снято в воскресенье, 18 ноября в одном из вольеров, которые находятся в помещении, поскольку на улице уже зима, и многие звери переехали сюда.

На видео между обезьянками колобусами развернулась нешуточная борьба за малыша. Обезьянка играется, кувыркается с ним, попутно не давая никому больше подойти к детенышу. Как только на горизонте появляются другие колобусы, она тут же вступает с ними в драку, отгоняя длинными руками от детеныша. Причем все это действие длится около шести минут. В это время сам детеныш то пытается куда-нибудь убежать, то пока за него дерутся, мирно лежит на качелях.