2018-11-19T08:38:22+03:00
Общество

Дочка Джи: новосибирская художница посвятила куклу одной из самых красивых актрис Южной Кореи

Кукла похожа на актрису Пэ Су Джи, которую корейцы нарекли «первой любовью нации»
Надежда ЯРКОВА
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Изготовление куклы занимает от нескольких месяцев до полугода. Фото: www.kinopoisk.ru, /vk.com- JRDolls.Изготовление куклы занимает от нескольких месяцев до полугода. Фото: www.kinopoisk.ru, /vk.com- JRDolls.
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Художница из Новосибирска Юлия Рожнева делает завораживающих взгляд фарфоровых кукол. У Юлии они словно живые. Одна из ее кукол похожа на южно-корейскую актрису Пэ Су Джи, известную как Сюзи. Мастерица рассказала «КП» -Новосибирск», как она выбирает типажи для своих кукол.

— Авторы кукол всегда ищут интересные типажи, привлекательные лица, которые бы их вдохновили. Иногда я смотрю азиатские фильмы и мне нравится внешность их звезд, некоторые из них имеют очень кукольную внешность: у них гладкая фарфоровая кожа, яркие выразительные глаза. Буквально как живые куколки, — рассказала Юлия Рожнева.

Она добавила, что никогда не ставила себе целью сделать точную копию человека.

— У моих созданий все же более кукольные пропорции и в лицах, и в фигурах. Ноги длиннее, чем у людей, глаза больше. Я считаю, что кукле очень полезна некоторая стилизация. Слишком живые куклы могут даже испугать. Поэтому я просто леплю по мотивам. И таких кукол, которые немного похожи на тех или иных актеров, у меня достаточно много. Я говорю «немного», потому что иногда люди видят в них вовсе не тех, кто послужил вдохновителем. Например, кукла Пэ Су Джи тоже одна из таких, — отметила Юлия. — Это был поиск типажа, внешность актрисы очень подходила под желаемый образ.

Художница уточнила, что создание подобной куклы занимает от нескольких месяцев до полугода. А стоимость подобной работы от 45 тысяч рублей и выше. Причем фарфоровые куклы новосибирской художницы пользуются большой популярностью в США и Европе.

— Дарить кукол их прототипам мне пока не доводилось, да и в голову такое не приходило. Видимо, я не настолько фанат, — добавила Юлия.

Пэ Су Джи, она же Сюзи, — 24-летняя корейская актриса, известная по дорамам «Безрассудно влюбленные» и «Пока ты спишь», а также по музыкальной группе miss A. Фанаты называют ее «первой любовью нации», девушка стала первой корейской актрисой, Twitter-страница которой насчитала два миллиона фолловеров.

Кукла похожа на известную актрису Южной Кореи Пэ Су Джи. Фото: vk.com JRDolls.

Кукла похожа на известную актрису Южной Кореи Пэ Су Джи. Фото: vk.com JRDolls.

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