2018-11-19T06:57:10+03:00
Происшествия

Смертельный выезд на «встречку»: под Новосибирском в ДТП один погиб и четверо в больницах

«Хонда» выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшим «Лексусом»
Надежда ЯРКОВА
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"Хонда" протаранила "Лексус" на трассе."Хонда" протаранила "Лексус" на трассе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Под Новосибирском на трассе в воскресенье, 18 ноября произошла смертельная авария.

— В 18:20 на 3-м километре дороги «Новосибирскст. Мочище» выехавший на встречную полосу Honda Logan столкнулся с автомобилем Lexus. В результате аварии 34-летний водитель Honda Logan погиб на месте, а трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Также в больницу был доставлен пассажир из «Лексуса», — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства и причины дорожной аварии.

Водитель "Хонды" погиб на месте аварии. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Водитель "Хонды" погиб на месте аварии.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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