Пальцы в черепах: новосибирские таможенники нашли в посылках из Китая 14 «опасных» кастетов

СЕГОДНЯ 05:16 2018-11-19T05:21:41+03:00

Кастеты относятся к холодному оружию и не могут перемещаться через границу без специального разрешения

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В один день таможенники Новосибирска нашли в посылках 14 кастетов, привезенных из Китая.

— Все кастеты, прибывшие посылками из Китая в адрес жителей различных городов России, были изъяты. Всего с начала 2018 года таможенники пресекли 25 попыток ввоза в Россию наркотических средств и сильнодействующих веществ общим весом 3,9 килограмма, было изъято более 600 единиц холодного оружия: ножи, кастеты, кистени, телескопические дубинки, а также 25 «шпионских» приспособлений, таких как ручки, флэшки, пуговицы и другие предметы со скрытой видеокамерой. По закону, такие предметы без специального разрешения через границу перемещать нельзя,- рассказала специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.

Большая часть посылок, не прошедших таможенный контроль, прибывают из Китая, реже — из США, Японии и стран Еропейского Союза. В основном пересылаются товары, заказанные жителями через иностранные интернет-магазины. В основном это одежда, обувь, игрушки, электроника, различные аксессуары, косметика, инструменты и многое другое.

— Также работникам таможни часто попадаются контрафактные товары: подделки под известные брэнды. Чаще это товары с символикой «FIFA», например, так не прошли таможню 11 мячей и кубков, маркированных этим товарным знаком,- добавили в пресс-службе ведомства.