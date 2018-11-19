2018-11-19T03:44:19+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 19 ноября будет снег и минус 10 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в начале новой рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем ожидается снег, на дорогах - гололед.Сегодня днем ожидается снег, на дорогах - гололед.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет относительно тепло, до минус 10 градусов, ожидается небольшой снег.

— В понедельник, 19 ноября в Новосибирске ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 8-10 градусов, ночью будет 12-14 градусов, — сообщается на сайте новосибирского Гидрометцентра.- Ветер юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром при прояснениях изморозь, на дорогах местами гололед. Дневная температура будет в пределах минус 7-12 градусов, ночная около минус 15-20 градусов, при прояснениях возможно понижение до минус 30 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают днем небольшой снег. Днем температура составит минус 9 градусов, к ночи станет чуть теплее, до минус 7 градусов. В последующие дни в городе характер погоды не изменится, резких холодов не ожидается.

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