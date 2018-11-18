2018-11-18T21:24:47+03:00
Общество

Гвоздь помешал: новосибирец пожаловался в мэрию на необычную скульптуру

Теперь судьба арт-объекта решится на общественных слушаниях
Татьяна СОЛОВОВА
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Трехметровый гвоздь появился на улице Геодезической в феврале 2017 года. Фото: Игорь ПОЛЯКОВ.Трехметровый гвоздь появился на улице Геодезической в феврале 2017 года. Фото: Игорь ПОЛЯКОВ.
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О том, что арт-объект «Гвоздь» (так официально называется трехметровая фигура на улице Геодезической) могут снести, стало известно из сообщения на сайте мэрии. Городские власти объявили о том, что будут проведены общественные слушания, чтобы решить, оставить его или нет.

- Основание для возможного демонтажа – акт администрации Ленинского района города Новосибирска о выявлении элемента монументально-декоративного оформления, размещение которого не соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, положения о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056, обращение физического лица, - перечислили в мэрии Новосибирска.

Монумент, который появился в феврале 2017 года, демонтируют в том случае, если это решение будет поддержано горожанами.

- Сроки приема предложений, рекомендаций, замечаний - с 22 ноября по 12 декабря 2018 года: их можно отправлять по электронному адресу imiheev@admnsk.ru в виде прикрепленного файла, - продолжают в мэрии Новосибирска.

Итоги общественного обсуждения подведут не позднее 20 декабря: результаты разместят на сайте мэрии.

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