«Вот это игра, а не танец белых лебедей»: хоккеисты «Сибири» обошли «Динамо» впервые за пять лет
С начала сезона хоккеистам «Сибири» категорически не везло: более 10 поражений подряд, мягко скажем, но постепенно спортсменам стали реабилитироваться. А 19 ноября команда по-настоящему порадовала болельщиков в матче с московским «Динамо».
Мягко скажем, статистика была не на стороне сибиряков: с 2013 года наши хоккеисты ни разу не выигрывали москвичей. Но в этот раз удача улыбнулась новосибирской команде: матч закончился со счетом 6:4.
- Ты не ты, когда твоя шайба приносит победу над командой, которую не могли обыграть пять лет, - такая надпись появилась в группе команды.
Болельщики не скупились на эмоции в комментариях:
- Вот это игра, а не танец белых лебедей, - радуются одни.
- Красавцы, удачи в следующей игре, - желают другие.
Следующий матч «Сибирь» сыграет 20 ноября: соперником новосибирскии хокееистов станет «Салават Юлаев».