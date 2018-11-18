2018-11-18T20:24:35+03:00
Спорт

«Вот это игра, а не танец белых лебедей»: хоккеисты «Сибири» обошли «Динамо» впервые за пять лет

Игра закончилась со счетом 6:4
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Новосибирские хоккеисты смогли обыграть москвичей. Фото: https://vk.com/hcsibir1962.Новосибирские хоккеисты смогли обыграть москвичей. Фото: https://vk.com/hcsibir1962.
Изменить размер текста:

С начала сезона хоккеистам «Сибири» категорически не везло: более 10 поражений подряд, мягко скажем, но постепенно спортсменам стали реабилитироваться. А 19 ноября команда по-настоящему порадовала болельщиков в матче с московским «Динамо».

Мягко скажем, статистика была не на стороне сибиряков: с 2013 года наши хоккеисты ни разу не выигрывали москвичей. Но в этот раз удача улыбнулась новосибирской команде: матч закончился со счетом 6:4.

- Ты не ты, когда твоя шайба приносит победу над командой, которую не могли обыграть пять лет, - такая надпись появилась в группе команды.

Болельщики не скупились на эмоции в комментариях:

- Вот это игра, а не танец белых лебедей, - радуются одни.

- Красавцы, удачи в следующей игре, - желают другие.

Следующий матч «Сибирь» сыграет 20 ноября: соперником новосибирскии хокееистов станет «Салават Юлаев».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гвоздь помешал: новосибирец пожаловался в мэрию на необычную скульптуру
Видео: белый медведь «спасает» любимую игрушку, скованную льдом
Русская Барби показала свою силиконовую грудь
Поругались: в Новосибирске женщина ударила своего мужа ножом в живот
В Бердске вторые сутки фекалиями топит остановку на улице Рогачева
Под Новосибирском столкнулись иномарка и «ГАЗель»: погибла маленькая девочка
«Бассейн на крыше»: в новосибирской новостройке затопило четыре этажа
Устроил драку после аварии: новосибирец на иномарке врезался в столб и избил пешехода
Погода в Новосибирске на день: 18 ноября будет минус 7 градусов
Председатель «Сибирского соглашения»: «Мы готовим решения для достижения конкретных результатов»
Памятнику Сталину — быть: бюст установят на территории обкома КПРФ
Врачи и логопеды рассказали, что делать, если у ребенка проблемы с речью
Ножницами в живот: сибиряк оказался в больнице после ссоры у магазина в Куйбышеве
Просунул голову в стул: трехлетний ребенок застрял между прутьями мебели
Повремените с зимним уловом: рыбаков попросили не выходить на тонкий лед
Бери палки и иди: в Новосибирске проходит фестиваль скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой