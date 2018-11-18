Видео: белый медведь «спасает» любимую игрушку, скованную льдом

СЕГОДНЯ 18:18 2018-11-18T18:18:40+03:00

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Белый медведь Кай - один из главных любимцев посетителей Новосибирского зоопарке: сотни людей постоянно наблюдают, что полярный питомец делаем в своем вольере и небольшом бассейне. Правда, с приходом холодов в бассейне образовался лед, что и стало причиной забавной ситуации, которую засняла Анна Новикова 18 ноября.

- Канистра - это обычная игрушка у Кая, он любит с ними играть, - рассказывает Анна Новикова. - А из-за холодов получилось так, что в бассейне образовалось много льдин, и канистра оказалась на одной из них. Ее и пытался достать Кай.

Попытки белого медведя справиться с льдинами выглядили очень весело, и теперь ролик собирает лайки и восторженные отзывы:

- А Кай - всё такой же баловник, привлекающий внимание, - пишут одни.

- У Кая ножки мёрзнут, - переживают другие.