2018-11-18T13:55:49+03:00
Общество

Русская Барби показала свою силиконовую грудь

Юлия Кригер призналась, что сделала пикантный снимок по дороге на встречу
Татьяна СОЛОВОВА
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Юлия Кригер не стесняется своих форм. Фото: соцсети.Юлия Кригер не стесняется своих форм. Фото: соцсети.
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Жительницу Новосибирска Юлию Кригер называют русской Барби за светлые волосы, кукольное личико, узкую талию и шикарный бюст. Впрочем, Юля не скрывает: красивая грудь – заслуга пластического хирурга. И не стесняется демонстрировать свои формы: на странице в соцсети девушка разместила снимок, на котором позирует с обнаженным бюстом в авто. И подписала его: «Такси – такси, вези – вези».

- Про такси я пошутила, - призналась «КП» Юлия. - На самом деле, снимок был сделан, конечно, не в такси, а в моей машине, когда я ехала по делам. Фотографировала я сама: для меня это просто весело!

Откровенное фото русской Барби подписчики оценили:

- Куда машину подать? – шутят в тему подписи одни.

- Лапочка, - делают комплименты девушке другие.

Как молодой человек относится к таким фотосессиям, Юля сама не говорит. Так что есть ли шанс у восхищенных парней, можно только гадать.

Этим пикантным снимком сейчас восхищаются мужчины. Фото: соцсети.

Этим пикантным снимком сейчас восхищаются мужчины. Фото: соцсети.

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