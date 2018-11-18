2018-11-18T12:33:30+03:00
Общество

Поругались: в Новосибирске женщина ударила своего мужа ножом в живот

Мужчина сейчас находится в больнице
Татьяна СОЛОВОВА
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Полиция продолжает расследовать дело сибирячки.Полиция продолжает расследовать дело сибирячки.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В пятницу, 16 ноября, в одну из новосибирских больниц врачи «Скорой помощи» доставили 50-летнего мужчину: сибиряка ударили ножом в живот. Медики сообщили о произошедшем в полицию, и правоохранители скоро нашли виновницу произошедшего.

Ей оказалась 52-летняя супруга, вместе с которой сибиряк жил в Калиниском районе. Как выяснилось, ранее женщина в поле зрения полиции не попадала.

- Оказалось, что они выпивали, и в этот момент между ними произошла ссора, - рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Тогда женщина схватилась за нож и ударила своего супруга в живот.

В отношении сибирячки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью): ей грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении сибирячки уже избрана мера пресечения: она находится под подпиской о невыезде.

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