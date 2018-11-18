2018-11-18T11:44:32+03:00
Происшествия

В Бердске вторые сутки фекалиями топит остановку на улице Рогачева

Бердчане теперь не могут нормально попасть в центр города
Татьяна СОЛОВОВА
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Сейчас остановку оградили коммунальщики. Фото: сайт Бердск-онлайн.Сейчас остановку оградили коммунальщики. Фото: сайт Бердск-онлайн.
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Уже вторые сутки, с 17 ноября, в Бердске фекалиями топит улицу Рогачева, что находится в центре города. Соцсети превратились в настоящую жалобную книгу для сибиряков: они делятся своими эмоциями после произошедшего ЧП в группе «Бердск Онлайн».

- Вчера вечером шли, прямо ключи били из-под остановки. Даже побоялись идти, чтобы не провалиться в это болото, - написала сибирячка под ником Светлана Нечитайло.

- Бердск в него погружается постепенно, это знак, - ответил ей пользователь под ником Эдуард Николаев.

- То чувство, когда живешь в центре, и возле твоего дома каждые две недели бежит канализационный люк, - пожаловалась сибирячка Светлана Семенова.

- Прямо из газона смелый мутный и ароматный родничок. Ждем бригаду, берега облагораживать, - шутят четвертые.

В Бердске фекалиями топит улицу Рогачева.Видео: сайт Бердск-онлайн.

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