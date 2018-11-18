Под Новосибирском столкнулись иномарка и «ГАЗель»: погибла маленькая девочка

СЕГОДНЯ 09:57 2018-11-18T10:12:58+03:00

Еще в аварии пострадали два человека

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В воскресенье, 18 ноября, в 9.10 утра страшная авария произошла перед поворотом на Марусино под Новосибирском: там столкнулись Hyundai Solaris и «ГАЗель».

- По предварительной информации, водитель иномарки выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗелью», - поясняют в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Удар был настолько сильным, что легковушка после столновения превратилась в груду железа.

- Самые тяжелые травмы получила девочка 2017 года рождения: от полученных травм она умерла в машине «Скорой помощи» по пути в больницу, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Кроме того, в аварии пострадали еще два человека:

- Это водитель Hyundai Solaris 1972 года рождения и его пассажирка 1974 года, - говорят в полиции. - Водитель «ГАЗели» не пострадал.

На месте происшествия сейчас находятся сотрудники ГИБДД: полицейским предстоит разобраться, что стало причиной страшной аварии.