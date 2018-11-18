«Бассейн на крыше»: в новосибирской новостройке затопило четыре этажа

СЕГОДНЯ 08:48 2018-11-18T08:52:16+03:00

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В субботу, 17 ноября, владельцам квартир в пока еще не сданной новостройке на Бронной, 22/2 было не до выходных: там из-за расстаявшего на крыше снега случился потоп.

- На крыше появился импровизированный бассейн. Управляющая компания не реагирует, говорят: «У всех выходной», - возмущается подписчица группы «Инцидент Новосибирск». - А то, что уже 4 этажа дома затопило, неважно. Люди отдыхают.

При этом, как сообщают очевидцы, в квартирах высотки сейчас плюс 16 градусов, при этом залита вентиляция бетоном.

К этому посту в соцсети уже набралось множество возмущенных комментариев:

- Как эти управляющие компании работают, так им и платить надо. А то только деньги брать не забывают, а про свои обязательства почему-то не помнят, - пишут одни.

- Ужасно всё это. Надо налегать на управляющую компанию, пусть делают как положено, - советуют другие.