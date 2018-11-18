Устроил драку после аварии: новосибирец на иномарке врезался в столб и избил пешехода

СЕГОДНЯ 07:45 2018-11-18T07:51:47+03:00

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Вечером в субботу, 17 ноября, случайные прохожие и проезжавшие мимо водители стали свидетелем происшествия возле поворота за остановкой «Холодильная» на улице Дуси Ковальчук.

- Водитель универсала Honda Accord, который двигался со стороны улицы Холодильной в сторону улицы Сухарной, врезался в столб, а также задел автобус ПАЗ маршрута №225к, - сообшается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Автомобиль получил критичные повреждения передней части, автобус получил вмятину в заднем правом углу, а также у него оторвался бампер.

После ДТП мужчина в штанах от формы аварийного комиссара с криками: «Ты кому машину помял!?» накинулся с кулаками на молодого человека с рюкзаком, которыйв тот момент был на тротуаре.

- Завязалась драка: как сообщают очевидцы, водитель поврежденного авто не отпускал парня, бил и кричал, что тот разбил его авто, - добавляют подробностей в группе «Инцидент Новосибирск».