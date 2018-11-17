2018-11-17T14:04:56+03:00
Здоровье

Врачи и логопеды рассказали, что делать, если у ребенка проблемы с речью

Особое внимание родители должны обращать на то — соответствует ли развитие ребенка нормативам.
Александра БРУНЯ
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Нельзя откладывать решение вопроса с «молчанием» ребенка до трех или пяти лет.Нельзя откладывать решение вопроса с «молчанием» ребенка до трех или пяти лет.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В пресс-центре «Комсомольской правды» в Новосибирске собрались ведущие специалисты: неврологи, дефектологи, логопеды, чтобы обсудить наболевший вопрос. В обществе все больше становятся «неговорящих» детей. Проблемы с речью все чаще фиксируют у маленьких сибиряков. Участники «круглого стола» ответили на самый главный вопрос — куда бежать, если заметили проблемы с речью у ребенка.

— Логопед — это все-таки педагог, а умение говорить, слушать, слушать — это функция нервной системы. В первую очередь нужно идти к врачу, чтобы понять причину. Зная структуру, мы можем влиять на функцию и результат лечения, — посоветовала Наталья Ермакова, врач невролог центра «Кругозор». — Очень часто уходит драгоценное время.

Участники отметили, что в год-полтора ребенок должен говорить десять-двадцать слов, к двум — 100 слов, к двум с половиной — двести, и к трем годам должна появиться речь и именно коммуникация.

— Родители должны знать нормативы и следить за ними, — подчеркнула врач.

Ее слова поддержала коллега.

— Есть очень точное выражение: «Упустишь первый год — не наверстаешь за десять». Это должно быть девизом всех родителей, — Капитолина Денисова, учитель логопед, дефектолог центра «Кругозор»

Вывод напрашивается простой — чем раньше начнется лечение, тем больше шансов на успех. Не откладывайте решение вопроса с «молчанием» ребенка до трех или пяти лет. Заметили отклонение в развитии — бегите к врачу.

УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА»

Наталья Ермакова, врач невролог центра «Кругозор»

Ольга Лисиченко, врач генетик центра «Ювентус»

Ирина Пономаренко, клинический психолог, руководитель «Центра психосоциального сопровождения обучающихся», старший преподаватель кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии НГМУ, центр «Кругозор»

Капитолина Денисова, учитель логопед, дефектолог центра «Кругозор»

Ирина Ермакова, старший преподаватель кафедры «Теории и Методики Дошкольного образования» ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

Нина Рейхерт, многодетная мама

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