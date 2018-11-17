2018-11-17T12:55:01+03:00
Происшествия

Ножницами в живот: сибиряк оказался в больнице после ссоры у магазина в Куйбышеве

Полицейские возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Александра БРУНЯ
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Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого.Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого.
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Больничной койкой закончился поход в магазин для 21-летнего жителя Куйбышева, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Вечером молодой человек поссорился с 27-летним мужчиной. Конфликт разгорелся не на шутку, и в итоге уже ранее судимый за кражу сибиряк ударил молодого парня ножницами в живот.

— Потерпевшего привезли на «скорой помощи» в больницу, где врачи диагностировали у него колото-резаную рану живота, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

27-летнего мужчину задержали. Сейчас уже возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Правоохранители проводят дальнейшее расследование.

Ссоры между людьми в нашем регионе часто заканчиваются плачевно, но иногда беды удается избежать. Например, 30-летняя девушка после ссоры с парнем выжила благодаря завидной ловкости. Пьяный приятель выбросил ее за балкон, но та сумела зацепиться.

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