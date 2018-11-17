Просунул голову в стул: трехлетний ребенок застрял между прутьями мебели
Вчера вечером помощь новосибирских спасателей потребовалась трехлетнему жителю Калининского района Новосибирска.
— Ребенок просунул голову между прутков стула и не смог вытащить, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
В итоге сотрудники аккуратно разобрали стул, управившись с вызовом за восемнадцать минут.
Также на помощь спасателей вызывали родители семилетнего мальчика на улице Зыряновской. Он крепко заснул и в запертой квартире не услышал стука. Пришлось вскрывать дверь. Такая же ситуация произошла вчера вечером и в Советском районе. Спасателям также пришлось вскрыть дверь из-за крепко заснувшего семилетнего ребенка. Оба случая закончились благополучно.
Всего за прошедшие сутки новосибирцы обращались за помощью к спасателям десять раз, а на вызовы сотрудники МАСС выезжали восемь раз.