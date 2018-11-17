Просунул голову в стул: трехлетний ребенок застрял между прутьями мебели

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-17T11:45:43+03:00

В итоге сотрудники аккуратно разобрали стул, управившись с вызовом за восемнадцать минут. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Вчера вечером помощь новосибирских спасателей потребовалась трехлетнему жителю Калининского района Новосибирска.

— Ребенок просунул голову между прутков стула и не смог вытащить, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

В итоге сотрудники аккуратно разобрали стул, управившись с вызовом за восемнадцать минут.

Также на помощь спасателей вызывали родители семилетнего мальчика на улице Зыряновской. Он крепко заснул и в запертой квартире не услышал стука. Пришлось вскрывать дверь. Такая же ситуация произошла вчера вечером и в Советском районе. Спасателям также пришлось вскрыть дверь из-за крепко заснувшего семилетнего ребенка. Оба случая закончились благополучно.

Всего за прошедшие сутки новосибирцы обращались за помощью к спасателям десять раз, а на вызовы сотрудники МАСС выезжали восемь раз.