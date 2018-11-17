Повремените с зимним уловом: рыбаков попросили не выходить на тонкий лед

СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-17T10:39:59+03:00

Толщина льда сейчас неравномерная и колеблется от 5 до 20 сантиметров. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Вместе с холодами к новосибирским рыбакам традиционно приходит желание отправиться на зимнюю рыбаку. Но спасатели предостерегли сибиряков от выхода на лед. Вода пока что замерзла очень неравномерно.

— Мониторинг показал, что толщина льда в популярных местах массового лова рыбы неравномерная и колеблется от 5 до 20 сантиметров, — поделились данными в ГУ МЧС по Новосибирской области. — В период ледообразования выход на лед категорически запрещен и является административным нарушением

Такая ледяная корка таит в себе множество опасностей, хоть на первый взгляд и кажется крепкой. Сейчас только в Ордынском районе инспекторы по маломерным судам уже составили протоколы на четырех нарушителей — беспечных рыбаков на тонком льду.

Спасатели напомнили, что даже если лед и выдержит вес человека, массовое бурение может привести к его разрушению. Так что с зимней рыбалкой пока нужно повременить и дождаться крепких сибирских морозов, которые сделают лед крепким.