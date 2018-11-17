2018-11-17T09:33:56+03:00
Спорт

Бери палки и иди: в Новосибирске проходит фестиваль скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой

Известная фигуристка проводит мастер-класс в Центральном парке
Александра БРУНЯ
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Ирина Слуцкая: "Считаю своим долгом и делом приобщать детей, молодежь, взрослых и людей старшего возраста к здоровому образу жизни, спорту и физической активности".Ирина Слуцкая: "Считаю своим долгом и делом приобщать детей, молодежь, взрослых и людей старшего возраста к здоровому образу жизни, спорту и физической активности".
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Сегодня, 17 ноября, в Центральном парке собрались новосибирцы на необычный фестиваль. Мероприятие в рамках проекта «Ходи, Россия» посвящено пользе скандинавской ходьбы. Мастер-класс по прогулке проводит главный идейных вдохновитель проекта — известная фигуристка Ирина Слуцкая.

— Считаю своим долгом и делом приобщать детей, молодежь, взрослых и людей старшего возраста к здоровому образу жизни, спорту и физической активности, — рассказала «КП»-Новосибирск» о своих мотивах Ирина Слуцкая.

Автор первых программ по скандинавской ходьбе Марко Кантанева также приехала на фестиваль в Новосибирске:

— Ходьба с палками приводит человека к гармонии с самим собой и с природой. Она подходит абсолютно всем.

На фестивале специалисты и врачи объясняют всем желающим основные принципы скандинавской ходьбы, показывают управжнения и отвечают на вопросы. Мероприятие продлиться до 16.00.

Отметим, что подобные фестивали уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге и теперь проходит в Новосибирске. Следующий город — Тула.

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