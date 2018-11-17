Бери палки и иди: в Новосибирске проходит фестиваль скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой
Сегодня, 17 ноября, в Центральном парке собрались новосибирцы на необычный фестиваль. Мероприятие в рамках проекта «Ходи, Россия» посвящено пользе скандинавской ходьбы. Мастер-класс по прогулке проводит главный идейных вдохновитель проекта — известная фигуристка Ирина Слуцкая.
— Считаю своим долгом и делом приобщать детей, молодежь, взрослых и людей старшего возраста к здоровому образу жизни, спорту и физической активности, — рассказала «КП»-Новосибирск» о своих мотивах Ирина Слуцкая.
Автор первых программ по скандинавской ходьбе Марко Кантанева также приехала на фестиваль в Новосибирске:
— Ходьба с палками приводит человека к гармонии с самим собой и с природой. Она подходит абсолютно всем.
На фестивале специалисты и врачи объясняют всем желающим основные принципы скандинавской ходьбы, показывают управжнения и отвечают на вопросы. Мероприятие продлиться до 16.00.
Отметим, что подобные фестивали уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге и теперь проходит в Новосибирске. Следующий город — Тула.