В Новосибирске ищут пропавшую женщину в красной куртке и красной шапке
В Новосибирске волонтеры ищут 45-летнюю жительницу Советского района, которая пропала еще 2 ноября. Марина Александровна Демидова ушла из дома по улице Софийская около шести часов вечера и с тех пор о ней ничего не известно.
— Он была одета в красную куртку, красную шапку и темно-синие сапоги, — рассказали об одежде пропавшей в поисковом отряде «Маяк».
Марина Александровна невысокого роста — около 165 сантиметров, и среднего телосложения. У женщины светло-русые волосы до плеч и серые глаза.
Если вы что-либо знаете о ее местонахождении, волонтеры просят сообщить эту информацию по телефонам отряда, либо в полицию: 8-951-393-09-11 или 112.
В Новосибирске также продолжаются поиски двух детей. 14-летней Кристины Астанковой и 14-летнего Дмитрия Никитина. 11-летний мальчик был найден живым.