В Новосибирске ищут пропавшую женщину в красной куртке и красной шапке

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-17T08:45:07+03:00

Марина Александровна невысокого роста — около 165 сантиметров, и среднего телосложения. Фото: ПО "Маяк"

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске волонтеры ищут 45-летнюю жительницу Советского района, которая пропала еще 2 ноября. Марина Александровна Демидова ушла из дома по улице Софийская около шести часов вечера и с тех пор о ней ничего не известно.

— Он была одета в красную куртку, красную шапку и темно-синие сапоги, — рассказали об одежде пропавшей в поисковом отряде «Маяк».

Марина Александровна невысокого роста — около 165 сантиметров, и среднего телосложения. У женщины светло-русые волосы до плеч и серые глаза.

Если вы что-либо знаете о ее местонахождении, волонтеры просят сообщить эту информацию по телефонам отряда, либо в полицию: 8-951-393-09-11 или 112.

В Новосибирске также продолжаются поиски двух детей. 14-летней Кристины Астанковой и 14-летнего Дмитрия Никитина. 11-летний мальчик был найден живым.