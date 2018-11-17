Ищите другую дорогу: на выходные перекрывают улицу в центре Новосибирска

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-17T08:23:56+03:00

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В субботу и воскресение водителям, которые хотят проехать по центру города следует внимательно выбирать, как именно это сделать. На выходные закроют для проезда подъем с Ипподромской магистрали на улицу Фрунзе. Теперь при движении со стороны автовокзала подняться на всех выходных не получится.

— С восьми часов вечера 16 ноября до восьми часов вечера 18 ноября закрывается движение транспортных средств, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В департаменте транспорта мэрии Новосибирска объяснили, что временное перекрытие на выходные подъема связано с ремонтными работами на теплотрассе. Ее будет восстанавливать компания «Техстрой».

Водителей попросили быть внимательнее и ориентироваться на дорожные знаки, которые установили в месте перекрытия, а также заранее выбирать пути объезда по другим открытым дорогам.