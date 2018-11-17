Прервали серию поражений: «Сибирь» победила «Амур»

СЕГОДНЯ 07:28 2018-11-17T07:34:13+03:00

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Победой ХК «Сибирь» завершился вчерашний домашний матч с «Амуром». Хабаровская команда уступила новосибирцам в серии буллитов. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сибири».

— Хорошо, что прервали серию поражений. Надеюсь, дальше лучше будет, — отметил после игры нападающий новосибирской команды Данил Романцев.

«Сибирь» прервала вчерашней победой черную полосу из шести проигрышей.

— Игра могла повернуться в любую сторону. Обе команды забили в большинстве, — прокомментировал игру Александр Андриевский, главный тренер хоккейного клуба «Сибирь». — Мне понравилась самоотверженность наших ребят, было очень много блокированный бросков. Победа была нам нужна.

Следующая игра новосибирской «Сибири» пройдет в воскресение с московским «Динамо».