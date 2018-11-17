2018-11-17T06:27:16+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: 17 ноября будет минус 9 градусов

Весь день будет облачно, возможен небольшой снег
Александра БРУНЯ
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Ветер будет юго-восточный три метра в секунду.Ветер будет юго-восточный три метра в секунду.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В субботу в Новосибирске будет тепло и снежно. Погода решила немного побаловать сибиряков достаточно высокими температурами. По прогнозам синоптиков, днем температура опустится до минус девяти градусов. При этом в течение дня обещают небольшой снег.

— Ночью температура воздуха опустится до минус десяти градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ветер будет юго-восточный три метра в секунду.

«Яндекс. Погода» обещает новосибирцам более холодную субботу. Согласно данным сервиса весь день будет идти небольшой снег. Температура днем может опуститься до минус пятнадцати градусов, а как стемнеет, поднимется до минус девяти градусов. При этом в светлое время суток, по данным сервиса, погода будет ощущаться еще холоднее — на минус семнадцать градусов.

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