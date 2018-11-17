Погода в Новосибирске на день: 17 ноября будет минус 9 градусов
В субботу в Новосибирске будет тепло и снежно. Погода решила немного побаловать сибиряков достаточно высокими температурами. По прогнозам синоптиков, днем температура опустится до минус девяти градусов. При этом в течение дня обещают небольшой снег.
— Ночью температура воздуха опустится до минус десяти градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ветер будет юго-восточный три метра в секунду.
«Яндекс. Погода» обещает новосибирцам более холодную субботу. Согласно данным сервиса весь день будет идти небольшой снег. Температура днем может опуститься до минус пятнадцати градусов, а как стемнеет, поднимется до минус девяти градусов. При этом в светлое время суток, по данным сервиса, погода будет ощущаться еще холоднее — на минус семнадцать градусов.