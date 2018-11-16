2018-11-16T16:01:37+03:00
Общество

«Не могу поверить, что вы недавно родили»: молодая мама восхитила Инстаграм сексуальным танцем

София Кольбедюк родила почти четыре месяца назад, и уже в отличной форме
Татьяна СОЛОВОВА
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София Кольбедюк родила сына 3,5 месяца назад. Фото: стоп-кадр.София Кольбедюк родила сына 3,5 месяца назад. Фото: стоп-кадр.
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София Кольбедюк - новосибирская звезда шоу «Танцы» на ТНТ. Недавно девушка переехала в Москву, и там вместе со своим супругом растит сына Дэви. Малышу сейчас 3,5 месяца, но София уже в отличной форме. И доказала это в новом видео, которое выложила в Инстаграм. В кадре девушка танцует под песню Хлеба и Serebro «На лицо».

Формы молодой мамы настолько восхитили пользователей соцсети, что видео уже набрало 156 тысяч просмотров.

- Софа, вы шикарны: пример для меня , какой и я хочу быть мамой, - пишут одни.

- Не могу поверить, что вы недавно родили ребенка, - удивляются вторые.

- Софа, вы как всегда на высоте. Спасибо, что вы есть, спасибо за ваше творчество, вы вдохновляете множество людей, вы лучшая, - уверены третьи.

- Представляю, как Дэви все будут завидовать в школе, - шутят четвертые.

Но нашлись и те, кому танец не понравился:

- Этот танец вызывает желание приложить электрошок. Либо к танцующей деве, либо к виску, - считают другие.

Молодая мама восхитила Инстаграм сексуальным танцем.

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