2018-11-16T15:12:16+03:00
Здоровье

Для пациентов и врачей: в Госпитале ветеранов войн открыли часовню

В Новосибирской области в 30 медучреждениях созданы часовни
Александра БРУНЯ
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В Госпитале небольшая комната-часовня работала с 2005 года, а недавно ее отремонтировали. Фото: Минздрав НСОВ Госпитале небольшая комната-часовня работала с 2005 года, а недавно ее отремонтировали. Фото: Минздрав НСО
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Сегодня Госпиталь ветеранов войн №3 посетил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. В медучреждении торжественно открыли часовню в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона.

— Мы, безусловно, поддерживаем организацию таких мест, где пациент может получить не только медицинскую, но и духовную помощь, — отметил Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области.

Также он поделился и конкретными цифрами: в Новосибирской области уже в тридцати медучреждениях есть часовни. В Госпитале небольшая комната-часовня работала тринадцать лет с 2005 года, а недавно ее отремонтировали при поддержке регионального минздрава и епархии, а затем освятили.

— Наличие в госпитале часовни имеет большую значимость, как для возрастных пациентов, так и для сотрудников госпиталя, — подчеркнула Оксана Герасименко, главный врач Госпиталя ветеранов войн №3.

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