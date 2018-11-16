2018-11-16T14:54:48+03:00
Общество

Еще один сдан: 72 обманутых дольщика в Новосибирской области получили жилье

При участии регионального бюджета достроен проблемный дом на улице Вертковской
Екатерина КОМЯКОВА
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Долгострой на Вертковской официально сдан. Фото: nso.ruДолгострой на Вертковской официально сдан. Фото: nso.ru
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В Новосибирске официально сдали долгострой по адресу улица Вертковская, 5/3, дом строился с 2005 года.

— Этот долгострой был одним из самых непростых в регионе, ввести его в эксплуатацию удалось совместными усилиями с жилищно-строительным кооперативом. Правительством региона в лице министерства строительства была оказана поддержка по обеспечению данного объекта инженерной инфраструктурой, — рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Из бюджета региона и города для подключения инженерных сетей дома было направлено 12,7 миллиона рублей. Кроме того на сумму 1,6 миллиона рублей были предоставлены персональные субсидии гражданам. В итоге 72 семьи получили долгожданное жилье.

До конца года в Новосибирской области будут сданы 9 проблемных домов, это значит, что жилье получат еще около 600 человек.

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