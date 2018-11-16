Взялись за вторсырье: в Новосибирской области запускают производство бумаги и гофроупаковки

СЕГОДНЯ 14:45 2018-11-16T14:45:44+03:00

Частично комбинат уже работает, полностью все этапы запустят в третьем квартале следующего года. Фото: nso.ru

Изменить размер текста: A A

Инвестпроект реализуется в поселке Красный Яр и носит название «Новосибирский картонно-бумажный комбинат». На нем организуют экологически-чистое производство гофрокартона и гофроупаковки. В будущем здесь запустят переработку макулатуры. Частично комбинат уже работает, полностью все этапы запустят в третьем квартале следующего года.

Как отметил губернатор Андрей Травников, в Новосибирской области формируется новая отрасль по использованию вторсырья.

Предприятие позволит создать в поселке 257 новых рабочих мест. Еще один важный акцент — на комбинате будет перерабатываться один из самых объемных компонентов бытовых отходов, который составляет до 40% от всех отходов. Планируется, что предприятие сможет взять на себя и переработку сырья из других регионов страны, так как это самый крупный подобный объект за Уралом.