2018-11-16T14:45:44+03:00
Общество

Взялись за вторсырье: в Новосибирской области запускают производство бумаги и гофроупаковки

Губернатор Андрей Травников побывал на производстве и оценил ход реализации масштабного инвестиционного проекта
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Частично комбинат уже работает, полностью все этапы запустят в третьем квартале следующего года. Фото: nso.ruЧастично комбинат уже работает, полностью все этапы запустят в третьем квартале следующего года. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

Инвестпроект реализуется в поселке Красный Яр и носит название «Новосибирский картонно-бумажный комбинат». На нем организуют экологически-чистое производство гофрокартона и гофроупаковки. В будущем здесь запустят переработку макулатуры. Частично комбинат уже работает, полностью все этапы запустят в третьем квартале следующего года.

Как отметил губернатор Андрей Травников, в Новосибирской области формируется новая отрасль по использованию вторсырья.

Предприятие позволит создать в поселке 257 новых рабочих мест. Еще один важный акцент — на комбинате будет перерабатываться один из самых объемных компонентов бытовых отходов, который составляет до 40% от всех отходов. Планируется, что предприятие сможет взять на себя и переработку сырья из других регионов страны, так как это самый крупный подобный объект за Уралом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Еще один сдан: 72 обманутых дольщика в Новосибирской области получили жилье
Ирина Слуцкая и Андрей Травников подписали договор
Бей руками и ногами: кенгуру в зоопарке показывают мастер-класс по борьбе
В Новосибирске презентуют книгу «В Грозном идет «дождь»
Женщина-кошка: девушка, которую сбросили с балкона за отказ в сексе, обратно забралась в квартиру
Больше сотни домов остались без тепла в разных районах Новосибирска
По горячим следам: в Новосибирске поймали налетчиков на офис микрозаймов
«Оставьте "Толмачево" в покое»: новосибирец собирает голоса за отмену нового имени для аэропорта
Бывший глава новосибирского УГИБДД Сергей Штельмах не явился в суд
Остаемся зимовать: суд продлил арест совладельцам «ПТК-30» до февраля
Сгорел с машиной: в Кировском районе вечером загорелся металлический гараж
Для самых метких: в Новосибирске пройдут соревнования по стрельбе из пистолета и винтовки