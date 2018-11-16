Ирина Слуцкая и Андрей Травников подписали договор

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-16T14:41:28+03:00

Ирина Слуцкая и Андрей Травников встретились, чтобы поговорить о спорте. Фото: nso.ru

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Общественная организация, возглавляемая известной российской фигуристкой Ириной Слуцкой, заключила соглашение с правительством Новосибирской области. В рамках сотрудничества уже запланировано проведение различных акций, фестивалей, выставок, а также разработка инновационных программ по привлечению населения к физкультуре и спорту. Также под эгидой Добровольного физкультурного союза в регионе начнет развиваться спортивное волонтерство.

— Говоря, что Новосибирская область должна стать умным регионом, мы вкладываем в эти слова и такой смысл: в умном регионе живут умные люди, которые заботятся о своем здоровье. Надо использовать все возможности для вовлечения в здоровый образ жизни жителей Новосибирской области, в том числе, и возможности общественных организаций. Поэтому с большой готовностью согласились на проведение совместных мероприятий с Добровольным физкультурным Союзом, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Начнется сотрудничество с фестиваля скандинавской ходьбы, который пройдет 17 ноября в Центральном парке.

Справка КП

Добровольный физкультурный союз граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта создан в 2014 году по инициативе заслуженного мастера спорта России, семикратной чемпионки Европы, двукратной чемпионки мира и двукратного призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой.

Союз реализует ряд проектов. Среди них: благотворительный марафон «Вставай и беги», всероссийский проект «Жить, побеждая диабет», Школа скандинавской ходьбы.