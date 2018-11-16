В Новосибирске презентуют книгу «В Грозном идет «дождь»

СЕГОДНЯ 13:25 2018-11-16T13:34:15+03:00

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В субботу, 17 ноября пройдет презентация книги «В Грозном идет «дождь», которую написали ветеран Челябинского СОБРа Антон Николаев и журналист Марина Пентюхова.

- Книга посвящена контртеррористической операции, которую различные подразделения СОБРа, УБОП и ОМОНа проводили в Чеченской Республике с конца 1994 года по август 1996 года,- рассказал Максим Безбородов, сотрудник Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - Антон Николаев целый год ездил по разным городам и поселкам, встречался с бойцами первой чеченской кампании, собирал их истории. Поэтому «В Грозном идет «дождь» - это не просто книга, а документальные, подлинные воспоминания участников самых тяжелых эпизодов контртеррористической операции.

Презентация состоится в аэроскосмическом лицее в 12.30: попасть туда могут все желающие.