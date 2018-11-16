2018-11-16T12:01:02+03:00
Общество

Больше сотни домов остались без тепла в разных районах Новосибирска

Под аварийное отключение попали жилые дома, школы и больницы
Надежда ЯРКОВА
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На сегодняшний день 119 домов попали под аварийное отключение.На сегодняшний день 119 домов попали под аварийное отключение.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня, 16 ноября в некоторых домах Заельцовского, Калининского и Ленинского районов Новосибирска отключено отопление.

— Под аварийное отключение попали 119 жилых домов, в их числе школы, детсады и больницы в трех районах города, — информация об этом содержится на муниципальном портале Новосибирска — Системы жизнеобеспечения города.

В Заельцовском районе под отключение попали 111 домов. Тепла нет в части домов по улицам Красный проспект, Дуси Ковальчук, Кропоткина, Рельсовая, Линейная и другие. В Калининском районе тепло отсутствует в семи домах по улицам Новая Заря, Учительская и Олеко Дундича. В Ленинском районе аварийное отключение произошло в доме по улице Пархоменко, 72.

Напомним, в начале недели, 12 ноября крупная коммунальная авария произошла в Ленинском районе. Прорыв произошел на улице Котовского у дома №44, из-за чего на дорогу стала вылетать горячая вода, а территорию заволокло густым паром. Вода пошла вниз по улице в сторону Троллейной, затопила магазин «Ярче» и другие помещения. В магазине оказались заблокированы люди, несколько человек получили ожоги.

В тот же день стало известно и о другом коммунальном ЧП, которое произошло еще в прошлое воскресенье. В архитектурном памятнике регионального значения, в знаменитом в Новосибирске Доме с часами прорвало батареи, из которых пошел кипяток. Несколько квартир оказались затопленными, но воду перекрыли только в понедельник.

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