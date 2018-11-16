2018-11-16T10:43:20+03:00
Происшествия

По горячим следам: в Новосибирске поймали налетчиков на офис микрозаймов

Их уловом стали 18 тысяч рублей
Надежда ЯРКОВА
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Полицейские проверяют попавшихся грабителей на другие похожие случаи. Фото и видео: МВД по Новосибирской области.Полицейские проверяют попавшихся грабителей на другие похожие случаи. Фото и видео: МВД по Новосибирской области.
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Двое отчаянных новосибирцев, угрожая ножом, напали на работника микрозаймов в офисе на Карла Маркса. Полицейские в тот же вечер по горячим следам задержали грабителей.

— Нападение на один из офисов микрозаймов по улице Карла Маркса в Ленинском районе произошло вчера, 15 ноября в 18:20. На место происшествия тут же были направлены сотрудники ППС, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские выяснили, что несколько минут назад в офис микрофинансовой организации вошли двое неизвестных мужчин и, угрожая менеджеру ножом, забрали деньги — чуть больше 18 тысяч рублей, после чего скрылись.

— Осмотрев место происшествия, полицейские установили приметы нападавших и возле одного из домов по улице Ватутина полицейские поймали одного из подозреваемых — ранее судимого за кражу и грабеж 36-летнего местного жителя, — отметили в ведомстве.

Чуть позже был задержан и второй подозреваемый, им оказался ранее судимый за кражу, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 29-летний житель Кемерово. Возбуждено уголовное дело по статье — разбой. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Также полицейские устанавливают и другие эпизоды преступной деятельности задержанной парочки.

Ограбление в микрозайме..

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