2018-11-16T09:37:03+03:00
Общество

Бывший глава новосибирского ГИББДД Сергей Штельмах не явился в суд

Суд перенес заседание по иску экс-главы ГИБДД Новосибирска к МВД
Надежда ЯРКОВА
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Сергей Штельмах подал иск, но сам на первое заседание суда не явился.Сергей Штельмах подал иск, но сам на первое заседание суда не явился.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В пятницу, 16 ноября в Центральном районном суде Новосибирска прошло первое заседание по иску Сергея Штельмаха. Однако сам истец на суд не явился и судебное заседание отложено.

Напомним, что Сергея Штельмаха уволил Министр МВД России «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Следом в соцсетях всплыл документ — из Следственного комитета. Экс-глава новосибирского УГИБДД написал иск к Министерству внутренних дел и намеревался вернуться на службу.

— Сегодня, 16 ноября рассмотрение искового заявления Сергея Штельмаха к МВД России, ГУ МВД России по Новосибирской области отложено в связи с принятием к производству суда уточненного искового заявления, — сообщает Центральный районный суд Новосибирска.

Заседание по делу Сергея Штельмаха перенесли на четверг, 22 ноября.

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