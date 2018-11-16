2018-11-16T08:02:17+03:00
Общество

Для самых метких: в Новосибирске пройдут соревнования по стрельбе из пистолета и винтовки

Поучаствуют в них команды из школ, гимназий, лицеев
Татьяна СОЛОВОВА
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Подростки из военно-патриотических клубов с удовольствием участвуют в соревнованияхПодростки из военно-патриотических клубов с удовольствием участвуют в соревнованияхФото: Андрей КОПАЛОВ
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17 ноября в Новосибирске пройдут областные соревнования по огневому многоборью, посвященные памяти нашего земляка-героя Великой Отечественной Войны Леонида Пономаренко. О подробностяхпредстоящего турнира рассказал Максим Безбородов, сотрудник Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Поучаствуют в соревнованиях команды из школ, гимназий, лицеев, колледжей и военно-патриотических клубов. Возраст стрелков ограничен: участвовать могут только дети в возрасте от 9 до 17 лет. Причем команда должна состоять не более, чем из 6 человек, - говорит Максим Безбородов. - Ребятам предстоит пройти турнир из двух видов состязаний - стрельба из спортивного пистолета и из винтовки.

К слову, ребятам, которые покажут хорошие результаты в стрельбе из винтовки, будет присваиваться спортивный разряд. Так что для школьников это - дополнительный стимул выступить как можно лучше.

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