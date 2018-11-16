2018-11-16T07:08:34+03:00
Экономика

Бюджет из красной коробки: в мэрии определили траты на 2019 год

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил проект бюджета города на следующий, 2019 год
Надежда ЯРКОВА
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Анатолий Локоть передал Совету депутатов план бюджета на 2019 год.Анатолий Локоть передал Совету депутатов план бюджета на 2019 год.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В четверг, 15 ноября мэр Анатолий Локоть передал Совету депутатов города Новосибирска красную коробку, а в ней проект бюджета города.

— Основные параметры бюджета 2019 года составляют доходы — 42 миллиарда 960 миллионов рублей, расходы — 44 миллиарда 948 миллионов рублей, 1 миллиард 987 миллионов рублей заложен на дефицит. В планах, что бюджет с каждым годом будет увеличиваться, и к 2021 году его доходная часть будет на уровне 45 миллиардов 925 миллионов рублей, а расходы в 2021 году приблизятся к 47 миллиардам рублей, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Мэр отметил, что бюджет формировался в условиях непростой экономической ситуации. Однако, в представленном проекте бюджета на 2019 — 2020 годы наметился небольшой рост собственных доходов. Прогноз по собственным доходам города на 2019 год составляет 24,2 миллиарда рублей, на 2020 год — 25,3 миллиарда рублей, на 2021 год — 25,4 миллиарда рублей.

— Также город должен сосредоточиться на поиске дополнительных источников дохода. К примеру, надо усилить работу налоговых органов, чтобы повысить сборы налоговых платежей и сокращение недоимки, а также продолжить работу по урегулированию задолженности по аренде земли, — добавил Анатолий Локоть.

Он уточнил, что в связи с повышением проезда в транспорте, который случиться уже с 1 декабря, надо будет и повысить зарплаты работникам бюджетной сферы и компенсации проезда льготникам в общественном транспорте. Сейчас в бюджете деньги на эти цели не заложены, но этот вопрос будет решаться в правительстве Новосибирской области.

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