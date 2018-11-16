Новосибирск погрузился в транспортный коллапс: пробки достигли 9 баллов

СЕГОДНЯ 05:27 2018-11-16T05:27:52+03:00

Сегодня с раннего утра город погрузился в пробки. Скрин с yandex.ru/maps.

Конец рабочей недели начался с пробок и заторов на дорогах

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Утро пятницы, 16 ноября в Новосибирске началось с пробок на дорогах, которые спровоцировали множественные аварии в разных районах города.

Согласно информации на сервисе «Яндекс.Пробки», аварии случились в Октябрьском, Центральном, Калининском, Ленинском и Кировском районах города.

— Скорость движения машин на отдельных участках составляет до 5 км/ч. Дорожные пробки на 9 утра оцениваются в 9 баллов, — сообщает сервис.

Также проезд осложняют и ремонтные работы, например, в Центральном районе города.

Добавим, что по данным Западно- Сибирского Гидрометцентра, сегодня на дорогах ожидается гололед, а в течение дня — резкое похолодание.