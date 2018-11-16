Новосибирск погрузился в транспортный коллапс: пробки достигли 9 баллов
Утро пятницы, 16 ноября в Новосибирске началось с пробок на дорогах, которые спровоцировали множественные аварии в разных районах города.
Согласно информации на сервисе «Яндекс.Пробки», аварии случились в Октябрьском, Центральном, Калининском, Ленинском и Кировском районах города.
— Скорость движения машин на отдельных участках составляет до 5 км/ч. Дорожные пробки на 9 утра оцениваются в 9 баллов, — сообщает сервис.
Также проезд осложняют и ремонтные работы, например, в Центральном районе города.
Добавим, что по данным Западно- Сибирского Гидрометцентра, сегодня на дорогах ожидается гололед, а в течение дня — резкое похолодание.