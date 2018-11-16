Погода на день в Новосибирске: 16 ноября похолодает до минус 17 градусов

СЕГОДНЯ 03:44 2018-11-16T03:44:32+03:00

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Сегодня в Новосибирске ожидается резкое понижение температуры в течение дня, но осадки при этом не прекратятся.

— В пятницу, 16 ноября в городе будет облачно с прояснением, ночью снег, местами метель, утром слабый снег, днем возможно временное прекращение осадков. На дорогах снежные заносы и гололед. Температура днем составит минус 7-9 градусов, однако в течение дня ожидается понижение до минус 15-17 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.— Ветер будет западный с порывами до 15 метров в секунду.

По Новосибирской области будет также облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, метели, ночью по востоку местами умеренный снег, днем осадки прекратятся, ожидается резкое похолодание. На дорогах снежные заносы и гололедица. Дневная температура будет около минус 5-10 градусов, с понижением в течение дня до минус 17 градусов, ночная в пределах минус 7-12 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 20 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег днем. Температура днем составит минус 5 градусов, к ночи похолодает до минус 20 градусов. Похолодание будет недолгим, уже в выходные дневная температура будет не ниже минус 10 градусов.