Вкусный путеводитель: в Новосибирской области готовят к выпуску кулинарную книгу с рецептами из районов

СЕГОДНЯ 14:32 2018-11-15T14:32:40+03:00

В ней можно будет найти блюда не только от деревенских долгожительниц, но и от губернатора

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Идея создать кулинарную книгу в региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства появилась полгода назад. К ее реализации сотрудники ведомства преступили совместно с сибирскими рестораторами. Через районные администрации и потребкооперации были получено множество рецептов от местных жителей, в результате выборки получилась серия интересных и оригинальных блюд.

— У нас есть районы, где много озер Чановский, Барабинский, там есть очень интересные рецепты. На сегодняшний день мы собрали информацию из всех районов области, было очень много работы. Мы готовим гастрономическую книгу, которая будет связана с туристическим направлением, — рассказывает и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов.

Повара уже отрабатывают рецепты, фотографы делают красивые кадры. Каждый раздел будет сопровождаться рассказом о районе и, как минимум, одним рецептом.

— В книге будут представлены рецепты не только от местных бабушек, но и от губернатора, министра, семейные рецепты, — рассказал руководитель федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимир Бурковский.

Выпуск книги запланирован на следующее полугодие.