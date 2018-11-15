2018-11-15T13:34:36+03:00
Общество

«Зачем ей дали наше гражданство»: девушку раскритиковали за откровенную фотосессию в честь получения паспорта

Выпускница новосибирского вуза Мария Евстигнеева ответила критикам из Интернета
Татьяна СОЛОВОВА
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Мария критику воспринимает спокойно. Фото: Елена МОСКАЛЕНКО/https://www.instagram.com/elenalife.pro/Мария критику воспринимает спокойно. Фото: Елена МОСКАЛЕНКО/https://www.instagram.com/elenalife.pro/
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Мария Евстигнеева приехала учиться в новосибирский педуниверситет из Казахстана: после окончания вуза Маша работала и три года ждала получения гражданства. А совсем недавно наконец-то получила новенький российский паспорт. Отметить это событие девушка решила необычно: устроила фотосессию в русском стиле, с кокошником на голове, но очень уж откровенную.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря:

— Ты звезда! Фотки зачетные, — хвалят девушку одни.

Фотосессия Марии вызвала споры у пользователей соцсетей. Фото: предоставлено Марией ЕВСТИГНЕЕВОЙ/https://www.instagram.com/evstigneeva.i.am/

Фотосессия Марии вызвала споры у пользователей соцсетей. Фото: предоставлено Марией ЕВСТИГНЕЕВОЙ/https://www.instagram.com/evstigneeva.i.am/

— И зачем ей дали наше гражданство? Таких раскрепощенных красавиц у нас достаточно. Пока не было гражданства, сидела тихо, как получила — все теперь дозволено, — негодуют другие.

Сама Мария к подобным комментариям относится спокойно:

— Я принимаю критику, если она конструктивная: если бы написали, что интереснее было бы увидеть меня в русском народном платье, я, может быть, и задумалась о следующей фотосессии… А так: у меня отличная работа по специальности, высшее образование, есть водительские права. И у каждой современной девушки есть подобные фотокарточки, я старалась, чтобы кадры были сдержанными, на мой взгляд, ничего чересчур откровенного в снимках нет.

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