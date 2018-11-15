Рука девочки застряла в горячей батарее в школе: поливали холодной водой и ждали спасателей

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-15T12:08:19+03:00

Инцидент произошел сегодня в одной из школ Заельцовского района в Новосибирске

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Локоть ученицы пятого класса застрял в чугунной батарее: освободить его из плена помогли новосибирские спасатели.

— Спасатели получили сообщение из школы №13 на улице Кропоткина в Заельцовском районе в 10:39. В одном из кабинетов у ученицы 5 класса локоть попал в чугунный радиатор батареи отопления. При этом вытащить своими силами руку не смогли, а сама батарея очень горячая, — рассказали в пресс-службе спасатели МАСС.

На место тут же выехал оперативный экипаж спасателей. Пока спасатели ехали в школу, по телефону они объяснили учительнице, что надо делать, а именно, перекрыть систему отопления по ближайшему стояку, найти холодную воду или снег и поливать локоть ребенка. Через 13 минут экипаж спасателей был на месте.

— Оказалось, что девочка 2007 года рождения сидела на скрученном ковре, лежащем возле батареи, но внезапно ковер поехал, а она поскользнулась и уперлась локтем в батарею, застряв там, — описали ситуацию спасатели.

Пока работники школы отключили стояк и сливали воду, спасатели попробовали аккуратно отжать горячую секцию батареи гидравликой, но чугун плохо подавался сдавливанию. Боясь раскрошить батарею и облить девочку оставшимся в ней кипятком, спасатели укрыли ребенка вещами в месте соприкосновения с металлом и поливали руку холодной водой до тех пор, пока батарея не остыла. После они намазали локоть девочки мылом и аккуратно повернули руку ребенка, высвободив ее из плена.

После ребенка осмотрели врачи скорой помощи и передали бабушке. Ожогов днвочка не получила.