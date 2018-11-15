2018-11-15T11:39:34+03:00
Общество

Кто на новенького: стал известен возможный кандидат на должность прокурора Новосибирской области

Прокурор из Алтайского края может возглавить прокуратуру Новосибирской области
Надежда ЯРКОВА
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Депутаты рассмотрят кандидатуру прокурора из Алтайского края на ложность главы новосибирского ведомства. Фото: prok-altai.ru.Депутаты рассмотрят кандидатуру прокурора из Алтайского края на ложность главы новосибирского ведомства. Фото: prok-altai.ru.
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Депутаты новосибирского Заксобрания сегодня обсудят кандидатуру прокурора из Алтайского края на освободившееся место главы прокурора Новосибирской области

В четверг, 15 ноября генпрокуратура России внесет на обсуждение заксобрания Новосибирской области кандидатуру на пост нового прокурора области. Обсуждается вариант назначить действующего прокурора Алтайского края Якова Хорошева.

— Кандидатура Якова Хорошева будет сегодня рассматриваться на сессии депутатов Заксобрания. Возможно, там будет не только его кандидатура, может будут выбирать из нескольких, — уточнили в пресс-службе законодательного собрания Новосибирской области.

Яков Хорошев является прокурором Алтайского края с 29 января 2009 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

Напомним, вчера стало известно об отставке Владимира Фалилеева с занимаемой должности прокурора Новосибирской области. Владимир Фалилеев освобожден от занимаемой должности указом президентом России и уволен из органов прокуратуры по собственному желанию. Он занимал пост прокурора с 2015 года.

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