Кто на новенького: стал известен возможный кандидат на должность прокурора Новосибирской области
Депутаты новосибирского Заксобрания сегодня обсудят кандидатуру прокурора из Алтайского края на освободившееся место главы прокурора Новосибирской области
В четверг, 15 ноября генпрокуратура России внесет на обсуждение заксобрания Новосибирской области кандидатуру на пост нового прокурора области. Обсуждается вариант назначить действующего прокурора Алтайского края Якова Хорошева.
— Кандидатура Якова Хорошева будет сегодня рассматриваться на сессии депутатов Заксобрания. Возможно, там будет не только его кандидатура, может будут выбирать из нескольких, — уточнили в пресс-службе законодательного собрания Новосибирской области.
Яков Хорошев является прокурором Алтайского края с 29 января 2009 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации.
Напомним, вчера стало известно об отставке Владимира Фалилеева с занимаемой должности прокурора Новосибирской области. Владимир Фалилеев освобожден от занимаемой должности указом президентом России и уволен из органов прокуратуры по собственному желанию. Он занимал пост прокурора с 2015 года.