«Агрессивное» удаление зубов: коту разбили мордочку и оставили в лапе катетер
Врачи в новосибирской ветклинике заявили хозяйке, что кот вел себя агрессивно во время операции.
— У кота болели зубы, и в ветеринарном центре «Ноев ковчег» была назначена операция по удалению всех зубов. Перед этим мы сдали анализы на 4,5 тысячи рублей. Кот по рекомендации врача был оставлен на сутки, для наблюдения и приема серьезных обезболивающих, которые разрешены только в стенах клиник. Специально уточнила смогут ли его покормить если захочет и элементарно дать воды, ответили — конечно и сообщили что просто включат это в счет, — описала ситуацию в группе «Ревизор Новосибирск» хозяйка кота, жительница Новосибирска.
Она добавила, что обратно забрала кота с разбитой мордой. В клинике ей пояснили, что кот вел себя агрессивно и его посадили в клетку.
— Первое что сделал кот придя домой, побежал в туалет. И вообще был жутко голоден и хотел пить. Ветеринар которая мне его выдавала, предупредила о повязке на лапе, сказала снять дома, добавив, что сами снять ее не смогли из-за агрессивности кота, — отметила хозяйка кота.
Сняв дома коту повязку, женщина обнаружила под ней катетер. После звонка в клинику, ей прислали врача, который его снял. При этом хозяйка отмечает, что самостоятельно сделать это было невозможно.
— Почему мой кот был отдан в таком состоянии? Мне кажется за ту стоимость что я заплатила, катетер можно было убрать. 20 тысяч операция, анализы и лекарства, купленные в аптеке клиники еще на 4 тысячи рублей. Не хочется плохо судить обо всей клинике из-за халатности одного из сотрудников, — добавила расстроенная сибирячка.
Хозяйке вернули кота с разбитой мордочкой и катетером в лапе. Фото: revizor.nsk.