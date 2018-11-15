«Агрессивное» удаление зубов: коту разбили мордочку и оставили в лапе катетер

СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-15T10:49:30+03:00

Жительница Новосибирска отдала кота на удаление зубов, а забрала с катетером на лапе и разбитой мордочкой

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Врачи в новосибирской ветклинике заявили хозяйке, что кот вел себя агрессивно во время операции.

— У кота болели зубы, и в ветеринарном центре «Ноев ковчег» была назначена операция по удалению всех зубов. Перед этим мы сдали анализы на 4,5 тысячи рублей. Кот по рекомендации врача был оставлен на сутки, для наблюдения и приема серьезных обезболивающих, которые разрешены только в стенах клиник. Специально уточнила смогут ли его покормить если захочет и элементарно дать воды, ответили — конечно и сообщили что просто включат это в счет, — описала ситуацию в группе «Ревизор Новосибирск» хозяйка кота, жительница Новосибирска.

Она добавила, что обратно забрала кота с разбитой мордой. В клинике ей пояснили, что кот вел себя агрессивно и его посадили в клетку.

— Первое что сделал кот придя домой, побежал в туалет. И вообще был жутко голоден и хотел пить. Ветеринар которая мне его выдавала, предупредила о повязке на лапе, сказала снять дома, добавив, что сами снять ее не смогли из-за агрессивности кота, — отметила хозяйка кота.

Сняв дома коту повязку, женщина обнаружила под ней катетер. После звонка в клинику, ей прислали врача, который его снял. При этом хозяйка отмечает, что самостоятельно сделать это было невозможно.

— Почему мой кот был отдан в таком состоянии? Мне кажется за ту стоимость что я заплатила, катетер можно было убрать. 20 тысяч операция, анализы и лекарства, купленные в аптеке клиники еще на 4 тысячи рублей. Не хочется плохо судить обо всей клинике из-за халатности одного из сотрудников, — добавила расстроенная сибирячка.